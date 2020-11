¡Está furioso! Hermano de Lady Di odia 'The Crown' y advierte sobre la serie por esta razón

Estados Unidos.- En medio de toda la polémica de The Crown, el biógrafo oficial de la Princesa Diana afirmó que era el retrato más logrado y realista sobre ella, lo que hizo pensar a muchos que quizás, 'Lady Di', hubiese amado la serie, pero, cierta revelación de alguien cercano a ella hizo dudar un poco las cosas.

Eso se debe a que el hermano de la famosa Princesa, Charles Spencer, reveló que no está contento con lo narrado en el programa e inclusive advirtió al publico de otras partes del mundo sobre este.

Pues en una entrevista en Love Your Weekend con Alan Titchmarsh, Charles afirma que el programa solamente desinforma todo lo ocurrido y advirtió sobre que no deben creer todo lo que cuenta, pues muchas cosas no son reales. Así mismo rechazó la petición para filmar en Althorp y afirmó que de inmediato se negó.

The Crown preguntó si podían filmar en Althorp y yo dije que obviamente no. Lo que me preocupa es que la gente vea un programa así y se olvide que es ficción... Hay muchas conjeturas y mucha invención, ¿no es así? Puede basarse en los hechos, pero las partes intermedias no son hechos".

Así mismo, Spencer mencionó que su deber es defender el legado y memoria de su hermana, provocando que le moleste y esté en desacuerdo con todo lo mencionado en esta nueva temporada.

Siento que es mi deber defenderla cuando pueda...Y crecimos juntos, ya sabes, si creces con alguien, sigue siendo esa persona, no importa lo que les pase después. Así que sí, siento muy apasionadamente que tengo un papel para honrar su memoria". Comentó

Fuentes: Tomatazos y @thecrownnetflix