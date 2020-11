Este es el nuevo proyecto mundial que prepara Black Pink y del que México será parte

Ciudad de México.- Nuevamente banda de K-Pop femenino, Black Pink, mostrará todo el impacto que tiene internacionalmente , puesto que el grupo planea un enorme proyecto que las conectará con sus fans alrededor del mundo.

Ya que según se menciona, YG Entertainment, empresa que maneja a Black Pink sorprenderá a sus fanáticos con una enorme sorpresa llamada "Around The World”, la cual incluirá a varios países de Latinoamérica, entre ellos México.

Te puede interesar: 'Hundida' y sin dinero: Tras despido de Televisa y TV Azteca, echan a la calle a polémica actriz

La incertidumbre sobre el misterioso proyecto aumentó aún más, cuando la cuenta oficial de Instagram de la banda compartió un pequeño video clip donde se mencionaban diferentes países.

Lee también: Golpe a Tania Rincón: Tras quedarse sin trabajo en TV Azteca y Televisa descubre 'infidelidad' de su esposo

A pesar de que no hay bastantes detalles sobre la sorpresa, muchos mencionan que "Around The World" es probablemente un concierto en línea que será transmitido en esos lugares.

Fuentes: Nación Rex e Instagram @blackpinkofficial