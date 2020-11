Justin Bieber se molesta por su nominación en medio de la controversia de los Grammys

Estados Unidos.- Tras anunciarse a los nominados para los Grammys, muchos usuarios en redes saltaron bastante molestos puesto que no hubo el reconocimiento necesario para muchos artistas y tacharon a la ceremonia de ser corrupta.

En medio de toda la controversia, uno de los nominados salió bastante molesto y fue Justin Bieber, quien no estuvo de acuerdo que lo hayan calificado para cierta categoría.

Esto se debe a que el interprete está en desacuerdo ya que su álbum no pertenece a la categoría Mejor Álbum Pop Vocal y que realmente debería estar en R&B. E inclusive redactó un texto aclarando que había crecido con la música de ese tipo y que no estaba siendo "ingrato" si no que solo quería expresar su sentimientos.

Por favor, no confunda esto con que soy un ingrato, estos son solo mis pensamientos, tómalos o déjalos. Gracias a las personas que lucharon para que yo tuviera nominaciones".

Tras la publicación del artista, muchos se burlaron y señalaron que la decisión de los Grammys era correcta por el ritmo que maneja. Pero por otro lado, algunos comentaron que respetaban la decisión del artista y que estaba en lo correcto.

Fuentes: Telehit e Instagram @justinbieber