Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, revelaría la forma en la que defraudó a muchas personas

Ciudad de México.- Luego de que se informara que la actual pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, enfrenta 30 demandas, mediante redes sociales se filtró un video en el cual aceptaría todo.

En dicho clip asegura que método utilizarán para pagar a los demandantes, por medio de nuevas víctimas, creando nuevas estafas y fraudes.

Y es que de salir bien su plan, tendría el dinero para pagar a los inconformes en 20 meses, siempre y cuando recomienden a más personas a invertir con él.

Se dice que Ramos debería alrededor de 617 mil 700 millones de dólares, por lo que de ser declarado culpable, tendría que pasar alrededor de 25 años en prisión.

Ante la difusión de dicho clip ya han hablado al respecto Guillermo Carvajal, ex manager de Alejandra Guzmán y Giovanni Medina, quienes señalan que es la prueba contundentes de sus supuestos actos.

Este video representa una confesión de puño y letra de más de 30 crímenes, además de explicar de viva voz como planea 1. Dejar sin pago a por lo menos 12 víctimas y 2. Que su única manera de salir de la actual situación es seguir cometiendo fraudes, ya que esas inversiones jamás se han efectuado", dijo el ex de Ninel.

Además, mostró su solidaridad hacia las personas que lo han perdido todo por culpa de personas como el colombiano, pues ellos invierten esperando tener buenos resultados.

Me solidarizo con las víctimas y pongo todas las alertas, aplico todos los esfuerzos y toda la infraestructura necesaria para la protección de mi hijo que no debe hoy y no deberá mañana estar relacionado ni remotamente con este delincuente”, agregó.