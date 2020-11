Mariana Ochoa de OV7 sufre accidente y muestra su "fractura" en Instagram

Ciudad de México.- La cantante Mariana Ochoa sorprendió a sus fans de redes sociales al revelar que se lastimó un dedo, al punto de que piensa que podría estar fracturado.

A través de su cuenta de Instagram, la vocalista del grupo OV7 publicó un video en el que muestra uno de sus dedos totalmente inflamado y morado y explica que por error se lo martilló.

No saben lo que me pasó, me martillé el dedo, vean parece que me puse tinta y ya viene el doctor para acá. Si me ven el maquillaje escurrido es porque hasta las lágrimas se me salieron y parece que está fracturado.