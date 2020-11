¿'MasterChef' o 'Exatlón'? Karol Sevilla buscaría aparecer en famoso reality show de TV Azteca

Ciudad de México.- Durante los últimos meses, TV Azteca ha generado bastante popularidad gracias a sus reality shows, Exatlón México y Masterchef México, programas que han dado de qué hablar entre el público.

No obstante, parece ser que ha llamado la atención de algunos famosos, pues la cantante, Karol Sevilla, recientemente compartió en sus historias de Instagram que le gustaría participar en alguno de estos realitys.

No obstante, aclaró, que por más deseos de querer participar, está consciente de que no tiene la aptitud física de poder realizar los retos a los que se tienen que imponer los competidores del show atlético.

Oigan estoy viendo este programa y lit, como que me dan ganas de ir, pero siento que ya estaría muertísima, súper lesionada, como que no podría, no podría", dijo.