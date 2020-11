Miley Cyrus se sincera sobre su problemas con las drogas y admite que ya no está sobria

Estados Unidos.- Miley Cyrus entra de nuevo en la controversia y preocupa a sus fanáticos, ya que hace poco reveló que nuevamente a recaído en las drogas y alcohol, provocando que durante este 2020 no se a podido mantener sobria.

A pesar de que en junio de 2020, le dijo a Variety que se había mantenido alejada de las sustancias, la artista recientemente admitió en una entrevista para Apple Music que tuvo una grave recaída durante la contingencia.

Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia recaí y lo sentí mucho... Nunca me sentaría aquí y diría: 'He estado jodidamente sobria', porque no lo hice, recaí y me di cuenta de que ahora que volví a estar sobria, dos semanas sobria, realmente he aceptado ese momento".