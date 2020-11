"Pin... vieja": Daniel Bisogno hace fuerte grosería a Lupita Jones por su pleito con Sofía Aragón

Ciudad de México.- La famosa exreina de belleza, Sofía Aragón, se presentó en el programa de espectáculos, Ventaneando, donde reaccionó a la disculpa que Lupita Jones le ofreció a través de redes sociales.

Sofía comentó, que Lupita Jones está buscando tomar el tema sobre la entrega de la corona para justificarse, no obstante, señaló ella, junto con otras exparticipantes están alzando la voz para iniciar un movimiento.

"Esto viene de muchísimo tiempo atrás. Quiero recalcar que no tiene nada que ver con entregar o no mi corona, claro que fue un motivo para mí para alzar mí voz. Porque si ella lo que intentaba, a través de ese comunicado que todos vieron, era alterarme, era sacarme de mi zona de confort, de mi zona de paz, pues no lo iba a lograr porque ella sabe que no soy así".

En este momento me da muchísimo gusto decir que las verdades que yo dije en el en vivo, todas las puedo comprobar y que no tiene nada que ver con estar enojada, triste o molesta por no entregar la corona", aseguró.

Entre otras cosas, Aragón destacó, que no le afectó nada de lo que Lupita dijo, pues nunca escondió que sufrió de depresión, por lo que todo eso quedó atrás, luego de terapias y trabajo psicológico fue que no se inmutó ante lo que "reveló" Jones.

Yo siempre dije que sufrí un tema de depresión hace mucho tiempo y que es algo que yo ya superé y es algo que trabajé y por eso doy conferencias desde hace más de cinco años.

Por eso ella sabía que si decía eso me iba a lastimar, pero no me pega, porque es algo que yo ya tengo trabajado, porque es algo que estoy muy tranquila. Mi vida personal, profesional en estos momentos es tan plena que realmente no me afectan las declaraciones tan...No quiero decir la palabra de lo que ella dijo".

Tras esto, el presentador, Daniel Bisogno, la interrumpió para continuar la idea de la invitada al programa, soltando tremenda grosería al aire.

Es decir pin... vieja, no lo vamos a negar, porque te voy a decir lo que pasa, tú no puedes salir y hablar mal de algo que supuestamente has construido.

De todas esas mujeres de las que habló, de todas esas participantes a las cuales lastimó en su mayoría, porque lo han ido diciendo desde que tú tuviste la valentía de hacerlo y que seguro irán saliendo más, estás hablando de ti misma, como tú lo dices en el sentido de que si eran drogadictas que si eran no sé qué y si tú las aceptas en tu... Es un balazo en la pierna", expresó.

