Shakira presume amistad con Gwyneth Paltrow y hace revelación que impacta a todos

Estados Unidos.- Shakira es una de las mujeres más influyentes e importantes del mundo, pues muchos aseguran, que la artista siempre logra crear éxitos.

Y esto se debe a que la cantante de origen colombiano es considerada una artista completa, pues a demostrado habilidades de baile, canto y actuación. Además, recientemente demostró tener un coeficiente intelectual demasiado alto y que constantemente suele mostrarse como una persona bastante atlética, pues también patina o hace surf.

Sin embargo, la interprete recientemente hizo una fuerte confesión relacionada con el regalo que le dio su amiga, la actriz Gwyneth Paltrow, el cual consiste en un juego de cacerolas de cerámica pintadas de color rosa.

¡Dios mío, gracias Gwyneth Paltrow por los utensilios de cocina más lindos que he tenido! Una vez que te conviertes en cerámica, no tóxica y rosa, ¡nunca regresas! Ahora solo necesito que alguien me enseñe a cocinar...".