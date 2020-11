Sofía Rivera Torres estalla ante las críticas sobre su físico y da fuerte mensaje a los haters

Ciudad de México.- Muchas veces, al ser figuras públicas, las celebridades ha caído víctimas de las críticas y los malos comentarios de la audiencia, quienes llegan a ofender seriamente por la clase de dichos o por lo constantes que estos llegan a ser.

La guapa conductora de Qué Importa, Sofía Rivera Torres, se cansó de esto, pues en semanas pasadas fue el blanco de señalamientos sobre su cuerpo, pues decían que había subido de peso y que posiblemente estaría embarazada.

Después, varios internautas la tacharon de estar sumamente esbelta, a tal grado que sería perjudicial para su salud, al ver la indecisión del público, la comunicadora estalló contra esto, declarando estar segura de lo que tiene.

Hola mi querida familia de Instagram, vamos aquí de camino al foro después de cenar y les mando este mensaje para decirles que, se la mam… me oíste, tu también me oíste, pasaron de decirme que era una gorda, que parecía que estaba embarazada, ahora leyendo los comentarios de mi última foto, pasan a decirme que soy una tablita y que no tengo gracia", dijo Sofía.