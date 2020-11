Tras desgarradora pérdida, Kate Middleton reaparece con importante petición

Reino Unido.- Después de haber revelado la desgarradora pérdida de un ser muy amado, miembro de su familia con el Príncipe William la querida princesa, Kate Middleton, ha reaparecido en una videollamada haciendo una muy importante petición a los británicos, explicando el porque lo hacía.

Desde la sala de su hogar, el Palacio de Kesington, la duquesa de Cambridge habló sobre los resultados de la encuesta que realizó de Five Questions on the Under Fives, en la que invitó a padres a responder preguntas sobre sus hijos y la crianza de ellos.

Con el apoyo de Middleton la encuesta alcanzó a medio millón de británicos, convirtiéndola en la entrevista pública más grande de su tipo, algo con lo que la esposa del duque de Cambridge se siente sumamente orgullosa y que ha agradecido profundamente.

A principios de este año, les hicimos las 5 grandes preguntas sobre criar a nuestros (niños) de menos de cinco años. Queríamos oír qué pensaban sobre la importancia de los primeros años de la vida de nuestros hijos. Más de medio millón de ustedes respondió al llamado, así que hemos tomado sus opiniones y las hemos combinado con aún más investigación pública para producir el estudio más grande en Reino Unido sobre los primeros años", expresó Kate.

Kate señaló que había sido un año increíblemente "difícil", resaltando que muchas tragedias invadieron a múltiples familias, por lo que dijo que ahora más que nunca es importante reconocer el valor de esta y la importancia de la crianza en los primeros años de vida, exhortando a que sigan investigando al respecto y vean los resultados de la encuesta esta semana.

Este año ha sido un momento enormemente retador para todos nosotros y no ha habido una ocasión más importante para hablar sobre nuestras familias”, finalizó Middleton.

Fuente: Hola