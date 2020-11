Tras regresar con su ex y subir de peso, Kimberly Loaiza revela si está embarazada

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas que la famosa youtuber Kimberly Loaiza, ha sido asediada por los cuestionamientos de su está embarazada una vez más.

Y es que la también cantante ha tenido un notorio aumento de peso y a estado usando ropa más holgada, razones que han desatado los rumores sobre si esperaría a su segundo hijo con Juan de Dios Pantoja.

Es por ello que la bajacaliforniana compartió este día un nuevo video en su canal de YouTube donde aclara esta situación asegurando que su subida de peso se debe a una operación a la que se someterá pronto.

Yo sé que todos piensan que estoy embarazada de nuevo, pero la verdad es que no, estoy pasada de peso por que necesito grasa para una operación que me haré, he comido mucho para poder subir de peso, por eso estoy usando ropa muy suelta”, dijo Kimberly Loaiza.