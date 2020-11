Tras ser arrestado y vetado de Televisa, temen por la vida de Eleazar Gómez por fuerte depresión

Ciudad de México.- Una supuesta fuente cercana a la familia de Eleazar Gómez ha ofrecido una entrevista a TV Notas, dónde aseguró que todos se encuentran preocupados por la vida del famoso actor, pues tras haber sido arrestado por violencia y ser vetado de Televisa, además de perder varios contratos, ha entrado en una fuerte depresión.

Supuestamente al serle negada la libertad condicional para estar en casa mientras espera el juicio para determinar su futuro tras su agresión a quién fue su pareja, Tefi Valenzuela, lo ha dejado "devastado" y ya ha perdido las esperanzas de salir de la prisión.

Devastado. La semana pasada, sus abogados solicitaron de urgencia una audiencia con su exnovia Tefi Valenzuela, querían llegar a un acuerdo para que el proceso se llevara en libertad condicional con arraigo domiciliario, pero éste le fue negado. No tienes una idea de cómo esto afectó mucho a Eleazar, lo destruyó. De por sí ya la había pasado muy mal los últimos días sin poder dormir, sin comer bien, con una gran angustia, no para de tener pesadillas; él confiaba en esa oportunidad para no estar en la cárcel. Sus abogados le habían dado muchas esperanzas y éstas se esfumaron en sólo unos minutos”, aseguró la fuente.