Tras su polémico despido y fuertes críticas, Carolina Sandoval asusta a fans al aparecer así

Ciudad de México.- Carolina Sandoval sorprendió a sus seguidores con un video muy poco común de ella en sus redes sociales, donde se dedicó a hacer algo en su persona y que hizo reaccionar a sus seguidores.

'La Venenosa' Sandoval como cada día, sube contenido en su cuenta personal de Instagram, donde una de sus secciones que más controversia desata es 'El trasnocho con Caro'.

En el video, Caro hizo algo bastante inusual que hasta sus fans no dudaron en preguntar, pues la expresentadora de Telemundo comenzó su grabación en completo silencio, algo que no es muy característico de ella, por ello las reacciones no se hicieron esperar.

El Trasnocho Con Caro De Hoy...El ritual del silencio, esos momentos donde reflexiono y comparto los monólogos de mi cabeza a través de mis expresiones. Por cierto ¿en quién crees que estoy pensando? o ¿qué crees que estoy pensando?. Cuéntamelo todo mientras me desmaquillo, me des produzco y me limpio la piel... un buen maquillaje depende de cómo te desmaquillas", escribió Sandoval.

Mucha seriedad".

Me estresa más tu silencia que tu bulla linda caro".

Estas cosas solo lo hace ella, no hay dos, no tienes réplica".

Cabe recordar que 'La Venensosa' formó parte del programa Suelta la Sopa en Telemundo, de donde fue despedida hace algunos meses. Al volverse bastante activa en redes sociales, las conductora recibía muchas críticas en redes sociales, por lo que comenzó a limitar los comentarios en sus publicaciones.

Fuente: @venenosandoval