Andrea Escalona revela cómo fue que recuperó el olfato tras contagiarse de Covid-19

Ciudad de México.- La conductora Andrea Escalona, durante la emisión del programa Hoy, relató cómo vivió el Covid-19, el cual contrajo junto a su tía Andrea Rodríguez, por lo que estuvieron en aislamiento.

En su relato menciona que uno de los estragos que le dejó la enfermedad, fue la pérdida del olfato, sin embargo y para fortuna ella no tuvo más síntomas.

Magda ha sido el dolor más fuerte de mi vida, tanto que duele… no duele. Después de Magda, fue que di positivo en Covid-19 junto con mi tía Andrea”, dijo.

Fue gracias a la meditación que ella pudo volver a percibir los aromas, pues fue alrededor de una semana el tiempo que perdió ese sentido, por lo que buscó maneras de recuperarlo.

No no tuve síntomas, me fue muy bien con la enfermedad porque nada más perdí el olfato, con una meditación regresó, después de como una semana”, agregó.