¿Casi muere? Ben Affleck recuerda experiencia con cierta droga que consumió cuando tenía 15 años

Estados Unidos.- Desde hace tiempo el reconocido actor Ben Affleck se a mostrado sincero con sus problemas con las drogas y alcoholismo, sin embargo, su confesión más reciente demostró que lleva mucho más tiempo de lo pensado consumiendo sustancias ilícitas.

Pues según el libro Alright, Alright, Alright: The Oral History of Dazed and Confused de Richard Linklater de la autora Melissa Maerz, Affleck reveló que fingía consumir marihuana con el elenco de la película Dazed and Confused, pues a los 15 años tuvo una terrible experiencia que le hizo tener un ataque de pánico disociativo.

Tuve una mala experiencia con la marihuana a los 15 años, tuve un ataque de pánico disociativo... Así que solo fumaba marihuana si todos los demás fumaban, y tuve que hacer una especie de Bill-Clinton y fingirlo. Realmente no me gustaba la marihuana". Contó

En el mismo libro, también se menciona que los actores de la película vivieron en excesos, ya que solían ir a fiestas bastante seguido e inclusive tomó a Affleck por sorpresa, pues admitió que no tomaba mucho y que le sorprendía como algunos iban ebrios a trabajar.

Entonces no bebía mucho. Me convertí en alcohólico mucho, mucho más tarde y ahora me estoy recuperando, así que ese fue un momento completamente diferente .Estaba un poco nervioso, como, '¿Deberíamos beber antes de ¿Trabajas mañana?".

Tras esta historia, Ben se encargó de confirmar que a dejado sus adicciones desde hace un año, e inclusive se le a visto en mejor forma pues está comiendo más saludable y haciendo ejercicio con regularidad.

Fuentes: People