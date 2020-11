De Televisa a la realidad: Samadhi Zendejas revela noviazgo con Alex Speitzer tras 'Atrévete a Soñar'

Ciudad de México.- La famosa actriz, Samadhi Zendejas, recientemente ha revelado que tuvo un noviazgo de cuatro años con el guapo galán, Alejandro Speitzer, tras ser su pareja en Atrévete a Soñar, convirtiendo su romance de Televisa en uno de la vida real.

Durante la visita de Zendejas a Tu-Nigth con Omar Chaparro, la querida actriz reveló que el crush de su infancia siempre fue Speitzer y cuando lo conoció en la famosa novela de San Ángel, la cuál fue su primer papel, su amor imposible se convirtió en su amor real, su primer novio, su "primer todo".

Podría interesarte: Desempleado y con bastón: Tras subir 20 kilos, exhiben secreto de Jorge Salinas en Televisa

Yo empiezo a hacer la telenovela siendo fans de todos en esa novela, y el chavito que fue mi crush toda la vida, ósea yo tenía en la caratula de mi cuaderno su cara, y me dicen el va a ser tu pareja, yo me estaba muriendo del nervio, no lo creía... Después terminó siendo mi novio cuatro años", reveló.