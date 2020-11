Devastada, Ximena Duggan revela el 'infierno' que vive al acusar 'negligencia' médica

Ciudad de México.- La famosa atleta, Ximena Duggan, completamente devastada ha denunciado en sus historias de Instagram una 'negligencia' médica de parte de una clínica veterinaria a la que llevó a su gata después de que cayera cuatro pisos, relatando que ha sido todo un 'infierno' ya que descubrió que solo la han "dopado" y no le han hecho nada para arreglar la situación.

Duggan se mostró furiosa con la clínica que atendió a su gata y los tacho de "ratas", relatando que lleva tres días internada y no le han hecho más que ponerle una venda en su pata, siendo que necesita una operación pues el golpe fue demasiado fuerte y "destrozó" su pierna, manteniéndola en un estado tipo zombie por tanto medicamento para que no sienta dolor alguno en vez de atenderla como es debido.

El punto aquí es que la tuvieron esos tres días dopada, sin hacerle nada y llego y la quiero sacar y me dicen: 'Son siete mil pesos más' y yo de '¿Pero de qué, ya la operaron o qué?', la verdad no entiendes en que se te fueron 13 mil pesos en que le vendaron la pata, les voy a poner las pruebas para que entiendan mi enojo, son unas ratas. A este hospital no le importa tu mascota, solo tu billete", expresó Ximena.