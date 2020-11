"Es una burla": Carlos Cuevas reacciona de esta manera a las disculpas de su hermana

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, ha trascendido ante los medios, el caso de la contienda legal entre los hermanos Carlos y Aída Cuevas, el cual se suscitó por presuntas calumnias hechas el uno por el otro.

No obstante, después de varios encuentros en el juzgado, el día de ayer, martes 24 de noviembre, la cantante de mariachi le otorgó el perdón a su hermano menor en compañía de su abogado, alegando que hacía esto por salud y paz mental.

Este miércoles, Carlos tuvo un pequeño encuentro con los medios de comunicación, donde expresó su parecer ante las disculpas de su hermana, señalando que vio esto como una "burla", pues esto habría sido porque no pudieron probarle nada.

Entre otras cosas, el bolerista comentó, que buscaría seguir con su proceso legal, debido a que tiene una denuncia contra su hermana por lo que ella habló de él en el programa Ventaneando, con Pati Chapoy.

No tengo demandas, yo tengo nada más una denuncia de hechos por lo que fue a decir al programa de Pati Chapoy, donde me dijo que era yo lo peor de lo peor, que le había pegado a mi papá, a ella, drogadicto, mujeriego, se metió con Martha mi esposa, con mis hijos, entonces yo denuncié eso porque no debe de ser, no debes de dejarte, yo sí tengo pruebas para poder denunciar a ella, a Pous y al otro cuate que estaba con ella (Arnáez)", dijo.