Esmeralda Ugalde cautiva a sus fans al mostrar su singular belleza en Instagram

Ciudad de México.- La bella actriz y cantante, Esmeralda Ugalde, impactó a sus millones de seguidores en Instagram, luego de mostrar su nueva fotografía, donde su radiante hermosura deslumbró a varios.

La joven hermana de Ana Bárbara se mostró portando un bikini en la parte superior y un pequeño short de mezclilla en la parte inferior, dejando entrever un lindo 'look' veraniego.

Lee también: Tras salir del coma y dejar Televisa, querida actriz regresa con importante proyecto a TV Azteca

Esmeralda logró hacerse con varios elogios por su buen aspecto, además consiguió más de 12 mil likes con la imagen que publicó en su red social.

Muy bello paisaje, pero más bella eres tu", "Tu hermosura me deja sorprendido", "Eres perfecta", "Si me dieran a escoger entre tu y tu hermana, explotaría al no poder decidir", "Te amo mi niña hermosa", escribieron los fans.