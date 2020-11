Esta reconocida cantante sostuvo una relación con Diego Armando Maradona

Ciudad de México.- El fallecido astro del futbol mundial, Diego Armando Maradona sostuvo una relación en el año 2010 con la cantante Lucía Galán, integrante de Pimpinela.

Y es que para esos años, los dos se encontraban en la cúspide de su carrera, por lo que compartían sus éxitos, teniendo como resultado un bonito noviazgo.

No recuerdo cómo empezó todo, pero fue de una manera muy relajada, muy natural. A esa edad la admiración era mutua porque fue en la época del lanzamiento de 'Olvidame y pega la vuelta'. Era una persona divertida, entretenida, muy carismática", contó la cantante.

Según el relato de la intérprete, fue una relación de solo nueve meses, algo que para ella fue mucho, sin embargo nunca lo consideró como el amor de su vida.

Fue una relación de 9 meses, no fue el amor de mi vida pero duró un montón de tiempo para mí, fue algo serio. Se terminó porque no había manera de mantenerlo, la distancia, la situación de cada uno. En ese momento nuestra comunicación era mucha, no existía Claudia, yo iba mucho a su casa", recordó