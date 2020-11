Kalimba alarma a sus fanáticos al compartir una imagen de cómo luce tras dar positivo a Covid-19

Ciudad de México.- El cantante Kalimba, mediante su cuenta de Instagram compartió una imagen en la cual habló del Covid-19, al mencionar que es real, sin embargo no es "mortal".

Con esto, Kalimba se suma a la inmensa cantidad de famosos que se han contagiado de la enfermedad, sin embargo preocupa el semblante que maneja, al ser siempre una persona alegre.

Su servilleta con Covid y sir Kobe que no se mueve de mi lado aún in this thing. Covid is real. Not lethal. (Covid es real. No letal)”, fue lo que escribió.