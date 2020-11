Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, desata locura con destapado 'outfit' negro

Ciudad de México.- La modelo y cantante, Kimberly Flores, sorprendió a sus fanáticos de redes sociales al presumir con ellos la espectacular vestimenta que usó este día.

La esposa del cantante Edwin Luna actualizó su cuenta de Instagram con diversas fotografías en las que se muestra más coqueta que nunca utilizando una espectacular faja de color negro.

Amo la skin clásica porque aparte de moldear mi figura me ayuda con mi postura. No puedo dejar de usarla siempre que estoy en casa, es una faja que no se marca, no se dobla, no quema, no lastima”, escribió la famosa.