Kristen Stewart se declara 'protectora' de la Princesa Diana por esta razón

Estados Unidos.- Además de la interpretación de Emma Corrin en The Crown como la Princesa Diana, hay otra actriz que está lista para interpretarla y se trata de Kristen Stewart, quien dará vida a la reconocida Lady Di en una próxima película.

La actriz reconocida por la saga de Crepúsculo, recientemente reveló en una entrevista para Jimmy Kimmel Live!, que al igual que el resto del mundo, tenía mucho amor y admiración por la princesa.

Siento lo mismo por ella, y sucedió muy rápido... No crecí con ella tal vez de la misma manera. Era muy joven cuando ella falleció". Contó

También reveló que todo lo que ocurrió después de la muerte de la princesa quedó grabado en su memoria, pues ver como en algunas calles de Paris y Londres habían lugares para honrar a Diana, le hizo sentir que todo el mundo estaba de luto.

Nunca había visto tantos en un solo lugar...Era muy joven, realmente no sabía lo que estaba pasando. Pero ahora, es difícil no sentirme protectora con ella. Quiero decir, ella era tan joven y obviamente viene aquí".

Así mismo, comentó que a diferencia de The Crown, su película no será tan enfocada sobre los eventos históricos, si no más bien en pensamientos y emociones que sintió la princesa.

Fuentes: InStyle e Instagram @kristenstewartx