Marysol, Tanori y Karina de 'Exatlón' se reúnen; una de ellas presume a su novia

Ciudad de México.- En redes sociales, varias participantes se reunieron tras haber pertenecido a la tercera temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, lo que causó sensación entre los internautas.

Tres competidoras de Exatlón México presumieron en sus cuentas de Instagram que se habían reunido, en donde mostraron momentos juntas y algunas actividades que no dejaron pasar.

Te puede interesar: Desempleado y con bastón: Tras subir 20 kilos, exhiben secreto de Jorge Salinas en Televisa

Marysol, Tanori y Karina formaron parte del equipo de 'Contendientes', todas se hicieron grandes amigas y durante la transmisión de la cuarta temporada, las tres deportistas se reunieron para estar algunos días juntas, en donde se fueron a comer y hacían actividades para estar disfrutando del tiempo.

Lee también: Tras salir del coma y dejar Televisa, querida actriz regresa con importante proyecto a TV Azteca

Marysol, quien se rumora puede entrar a Exatlón: Titanes vs Héroes, no fue sola con sus amigas, pues en las historias presumió a su novia Itzeel, quien siempre trata de compartir tiempo con la futbolista. Ambas no dudan en dejarse mensajes en sus publicaciones que hacen en redes sociales.

Fuente: @marysolcortes