¿Rechazada? Esta fue la reacción de la familia de Lily Collins al enterarse de su compromiso

Estados Unidos.- La actriz Lily Collins recientemente rompió el corazón de sus fans tras anunciar en sus redes sociales que se casaba con el director de cine Charlie McDowell con quien sale desde 2019.

Pero, la reacción de sorpresa de sus fanáticos no fue la única, porque la actriz reveló recientemente en una entrevista para Entertainment Tonight cual fue la reacción de sus familiares cercanos.

Esto se debe a que la artista mencionó que su padre, el cantante Phil Collins y su madre Jill Tavelman le dieron “las gracias” cuando les dijo la noticia. E inclusive, mencionó que otros familiares y amigos hicieron lo mismo, agradecerle.

Según la actriz, quien es reconocida por tener una actitud positiva, mencionó que el hecho de que ambos unieran sus vidas era algo para alegrarse y tener "esperanza", luego de todos los trágicos sucesos ocurridos en el mundo durante este año.

"Muchos de mis amigos y familiares me dijeron directamente: '¡Muchas gracias!' Y claro, yo les pregunté que por qué me daban las gracias y me contestaron: 'Sí, gracias por darnos algo con lo que ilusionarnos para el futuro'. Y la verdad es que lo hemos hecho por ellos también, para expresar nuestra gratitud...".