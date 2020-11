Tragedia en la música: Muere a los 90 años la icónica Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar

Zacatecas, Zacatecas.- Durante la tarde de este miércoles 25 de noviembre se reportó por medio de redes sociales la lamentable muerte de quien en vida fue una gran actriz y cantante, Flor Silvestre.

Fue por medio de Twitter donde se confirmó el fallecimiento de la mamá de Pepe Aguilar quien ahora descansará en paz a lado de quien fuera su gran amor, Antonio Aguilar.

Los reportes que se han dado hasta el último momento es que el cansancio de los 90 años detuvo el corazón de la famosa que se encontraba rodeada del incondicional amor que siempre recibió de parte de sus hijos y nietos.

Aunque hasta este momento no se ha confirmado lo que sucederá con los restos de la matriarca de la Dinastía Aguilar, hace varios años manifestó en una entrevista que ella deseaba ser sepultada junto a su esposo, cuya tumba se encuentra en lo alto de un cerro en El Soyate.

Mi casa, la adoro, me siento feliz, ya no he vuelto a México (la ciudad) y ya no voy a volver, el tiempo que Dios me tenga aquí, aquí lo quiero pasar lo que me quede de vida, en el cerrito que está ahí, la cripta donde está mi esposo, ahí voy a estar yo con él, juntitos", dijo en aquella ocasión.