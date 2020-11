¡Ya es papá! Juan Diego Covarrubias, actor de Televisa, presenta a su bebé

Ciudad de México.- Este miércoles, el querido actor Juan Diego Covarrubias y su novia Renata Haro anunciaron en redes sociales que se convirtieron en padres por primera vez.

Por medio de su cuenta de Instagram, la estrella de la telenovela Vencer el desamor reveló que ya tienen entre sus brazos a la pequeña Renatita y compartió una conmovedora foto de los tres.

Les presentamos a Renata Covarrubias Haro. Llegó a cambiarnos la vida de manera radical, pero obviamente para bien. Honestamente yo no entendía cuando mis papás me decían que cuando yo tuviera a mis hijos iba a entender cuánto ellos me amaban a mí, ahora que por fin Renata está con nosotros ya lo siento y lo entiendo con todas sus letras.”