Adiós Televisa: Actriz llega a TV Azteca y en 'VLA' manda 'recadito' a integrante de 'Hoy'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Alejandra Ávalos, le ha dicho adiós a Televisa la mañana de este jueves 26 de noviembre para llegar a TV Azteca y desde los foros de Venga la Alegría la ha mandado un 'recadito' a la integrante de Hoy que dirige la sección '40 - 80', Anel Noreña.

No hay conflicto legal, no hay demanda, no ha llegado la notificación, no ha llegado. Desde el 25 de septiembre ha sido muy anunciado que iba haber una demanda y yo sigo preguntando ¿cuándo llegará la demanda? Fue expuesto mediáticamente y a nivel legal debe de llegar igual", dijo Alejandra.