Apio Quijano seguirá en recuperación tras ganarle la batalla al Covid-19

Ciudad de México.- El integrante de OV7, Héctor Quijano, mejor conocido como 'Apio', mediante sus redes sociales se mostró agradecido de por fin vencer el Covid-19, sin embargo las secuelas quedaron.

Y es que tras dar positivo vivó un terrible proceso, a tal grado de tener que usar un tanque de oxígeno, entre otras cosas como atención médica especializada.

Ahora Quijano afirma sentirse afortunado de haber salido adelante gracias a los doctores que siempre estuvieron al pendiente de su enfermedad e inyectarle un suero multivitamínico.

Es muy difícil esta enfermedad, es muy complicada, les pido que se cuiden y que se tomen etso en serio. Yo, a pesar de ser una persona que hago ejercicio todos días, que no fumo, que me vitamino,que me alimento bien, pues caí... les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden a ustedes", dijo.