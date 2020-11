Bárbara de Regil rompe el silencio al decir quién es el que cubre los gastos de su casa

Ciudad de México.- La actriz Bárbara de Regil, quien estuvo de invitada en el programa En Cortinas del influencer Luisito Comunica, habló de su familia, así como de su nueva faceta como empresaria.

En su relato aseguró que ella gana bien como protagonista de novelas, sin embargo su esposo Fernando Schoenwald, es el encargado de los gastos de la casa.

Desde que me casé, me mantienen, básicamente no pago ni la gas de mi coche, yo me subo a mi coche, tengo tag listo, gas lista y todos los días se lo agradezco”, confesó.