Billie Eilish hace historia y crea el primer video infinito en colaboración con YouTube

Estados Unidos.- La joven cantante estadounidense Billie Eilish alcanzó la fama mundial en 2019 tras publicar su primer álbum de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y desde entonces se ha convertido en una de las artistas favoritas de su género.

Es tanto su éxito, que la joven artista recientemente sorprendió a sus fanáticos y se unió al sitio de Internet, YouTube para lanzar un nuevo y ambicioso proyecto relacionado con su canción Bad Guy, la cual a celebrado más de mil millones de reproducciones en su canal oficial.

Es por eso mismo, que YouTube, para celebrar el logro de la interprete, lanzó un video infinito en un sitio exclusivo donde se estará reproduciendo las diferentes versiones de la canción.

Esta no es la primera vez que se lanza un video infinito, pues a mediados de este año, el grupo Twenty One Pilots, obtuvo el suyo con el tema Level Of Concern.

Fuentes: Showtime