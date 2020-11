¡De no creerse! Jennifer Lawrence revela su secreto para comer de todo y no subir de peso

Estados Unidos.- Desde inicios de su carrera, la galardonada actriz Jennifer Lawrence siempre a sido la envidia de todos al presumir que come lo que desea y sigue manteniendo una figura envidiable.

Recientemente, la estrella de Los Juegos del Hambre, admitió que a pesar de que a tratado de seguir dietas no puede y eso por eso que compartió su secreto mejor guardado y motivó a muchos de sus fanáticos para comenzar a hacerlo.

Te puede interesar: Golpe a Televisa: Tras dejar TV Azteca, Bisogno veta a exconductora de 'VLA' por traicionarlo

View this post on Instagram

Y es que Lawrence contó a sus seguidores que realiza una sesión diaria de entrenamiento, donde la mitad es ejercicio aeróbico y la otra mitad de pilates. Además, solo usa su peso corporal para ofrecer resistencia.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

Jennifer también comentó que para ella es más fácil estar haciendo ejercicio constantemente que ponerse dietas o planes alimenticios, pues no suele seguirlos ya que le parece muy complicado.

Para mí, es más fácil poner el esfuerzo adicional en el gimnasio en lugar de en: ‘Oh, no, no puedo comer eso’, Hago mucho ejercicio porque quiero verme y entrar en mi ropa de cierta manera. Me fotografían desprevenida, así que ahí tengo más presión para verme y sentirme mejor". Dijo Lawrence en una entrevista