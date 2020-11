Galilea Montijo deja helado a todo Televisa con fuerte acusación a Pablo Montero en 'Hoy'

Ciudad de México.- La guapa y querida conductora, Galilea Montijo, en pleno programa en vivo de Hoy ha realizado una fuerte acusación en contra del reconocido cantante, Pablo Montero, dejando completamente helados de la impresión al resto del elenco del matutino de Televisa.

Durante su visita el cantante jugó a 'Dilo con Tapabocas', dónde el con mímica y gritando fuerte, pues su receptor tenía unos audífonos dificultando la audición y sin poder leer los labios ya que todos tenían cubrebocas, recitaba una breve frase que conformé avanzó se fue distorsionando, siendo la de Galilea la que más llamó la atención.

Galilea tú dijiste algo muy bonito, ¿qué fue?", expresó Paul Stanley . "No yo no lo dije, lo dijo él, él dijo: '¿Qué me miras el palo?', eso fue lo que dijo", expresó Galilea sorprendiendo y haciendo reír a todos.

Ante esto Montero se río levemente y negó muy seguro que él nunca había dicho eso, por lo que aclaró lo que él le había dicho a Montijo, incluso realizó los mismos movimientos de mímica que hizo desde el principio.

No, no, yo no dije eso, yo dije: 'Qué no me digan viejo', pero cuándo hice...", dijo Montero aclarado la situación.