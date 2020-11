Golpe a Televisa: Tras dejar TV Azteca, Bisogno veta a exconductora de 'VLA' por traicionarlo

Ciudad de México.- El pleito entre la conductora Raquel Bigorra y el presentador de Ventaneando Daniel Bisogno le habría costado el trabajo a la cubana, según contó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado.

Luego de que en 2019 se destapara la traición de Bigorra a Bisogno por supuestamente haber vendido detalles de su vida personal a una conocida revista de espectáculos, ambos terminaron enemistados pese a que fueron "compadres" por años.

La conductora de Sale el Sol contó en su canal de YouTube que en el matutino Aquí Contigo de El Heraldo TV habrían vetado a Bigorra, quien fue parte del matutino Venga la Alegría y habría sido vetada de TV Azteca luego de este pleito.

Ana María reveló que como Luz Elena González y Ximena Córdoba son las presentadoras titulares y esta última también trabaja en Televisa, debía irse a un compromiso en esa televisora, por lo que necesitaban a alguien que la supliera durante una semana.

Luego, mencionó que al enterarse Daniel Bisogno que Bigorra estaría unos días en El Heraldo TV, donde él también trabaja pues tiene el programa de radio La Tetera, fue directamente con los altos mandos a pedir que no la dejaran entrar.

Se entera y va directamente con los altos mandos y les dice: 'No me gustaría que esté Bigorra aquí, acuérdense de todo lo que me hizo, no es buena persona, no la dejen entrar' y levantan el teléfono rojo, le hablan a la productora y le cumplen el capricho a Bisogno. Le cancelan la participación a Bigorra en 'Aquí Contigo'. Luz Elena estaba furiosa pues ella la había invitado", dijo.