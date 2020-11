Inconsolable: Julio Mannino, actor de Televisa, declara esto de la salud de sus padres

Ciudad de México.- Los padres del actor de Televisa Julio Mannino se encuentran bajo tratamiento médico, luego de dar positivos a Covid-19; situación que lo preocupa y así lo expresó en un video a través de su canal de YouTube.

En el clip, Julio agradeció el apoyo y las oraciones por la salud de sus padres pues dijo, aunque se encuentran bajo la supervisión médica, sigue siendo una gran preocupación pues él se encuentra trabajando y lejos de ellos, razón por la cual se ha mantenido alejado de redes sociales ya que se siente desanimado.

No he tenido humor con esto de mis papás, ya les contaré; a ver si el viernes tengo chance de hacer un en vivo, toda esta semana estaré grabando. Quise aprovechar para saludarlos. Decirles que todo esta bien, mis papás están con tratamiento y yo estoy toda la semana ocupado, grabando el programa 'Como dice el dicho'", comentó.

Mannino mandó un mensaje a sus seguidores, a quienes agradece sus muestras de apoyo, buenos deseos y consejos a través de las redes sociales. Confiesa tener puestas sus esperanzas en Dios pidiendo por la salud tanto de su madre, como de su padre.

Muchas gracias a los que han estado pendientes, a los que han estado orando. Muchas gracias por su tiempo, me dicen que no me preocupe; pero aunque uno no quiera uno se preocupa".