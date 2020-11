Jason Momoa revela que el conocer a cierto actor lo puso bastante nervioso 

Estados Unidos.- Actualmente, Jason Momoa es uno de los actores favoritos dentro de Hollywood y que cuenta con miles de fanáticos alrededor del mundo.

Sin embargo, es ser una súper estrella, eso no evita el que tenga a sus favoritos, pues el intérprete de 'Aquaman' hizo una revelación relacionada con el actor Javier Bardem, que sorprendió a muchos.

Y esto se debe a que el artista confesó que Bardem es uno de sus más grandes ídolos e inclusive contó que está bastante feliz de que ahora sean amigos, pero admitió que al principio estuvo bastante emocionado por conocerlo.

Estábamos sentados en una mesa y en la escena Javier entró en la sala. Nunca he visto a nadie hacerlo con tanta clase. Vino hacia la mesa y, cuando llegó, miró a todo el mundo de arriba abajo. Pero a mí me guiñó el ojo y me entró una risilla floja por dentro, porque no podía creerme que estaba en la misma mesa que él".