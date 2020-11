José Eduardo Derbez relata uno de sus más grandes traumas luego de sufrir un accidente

Ciudad de México.- El actor José Eduardo Derbez, mediante una entrevista en el programa SNSerio, habló de uno de sus más grandes traumas, el cual era que lo vieran en traje de baño.

Y es que de niño sufrió un accidente en moto cuando era niño, lo cual dejó heridas en sus piernas, por lo que su forma de vestir se vio muy limitada.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

No me enojo, pero es como un reflejo de que la quito o como que quito la mano, y es porque tuve un accidente muy fuerte de chiquito... Me arrastró una moto y me deshizo la pierna", dijo.

En mensaje afirmó que primero se le hizo un bola, por lo que nunca usaba short, sin embargo después se vio obligado a dejar de usar pantalón, fue entonces que trauma creció.

Lee también: Golpe a Televisa: Tras dejar TV Azteca, Bisogno veta a exconductora de 'VLA' por traicionarlo

Fue un trauma de toda mi pubertad porque se me hizo primero una bola, y entonces no quería que nadie me viera en traje de baño, después no podía usar pantalón. Entonces fue un trauma muy fuerte y ya se me quedó que no tolero que me toquen", relató.