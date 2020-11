¡Lamentable! Este es el contenido que abandona a Netflix durante el mes de diciembre

Ciudad de México.- Actualmente, la famosa compañía de streaming, Netflix, es una de las plataformas de entretenimiento más populares de hoy en día, puesto que tiene miles de horas en contenido de series y películas para entretener a personas de todas las edades y de todos los gustos.

Pues incluso, a pesar de tener competencias grandes como Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime Video, entre otros, Netflix sigue siendo la favorita de muchas personas y su principal opción.

Lee también: Golpe a Televisa: Tras dejar TV Azteca, Bisogno veta a exconductora de 'VLA' por traicionarlo

Sin embargo, algunos fans están un tanto molestos y eso se debe a que la empresa sacará contenido de series y películas como Anaconda, Ocean’s Eleven, La nueva gran estafa, Y tu mamá también, Diana in her own words y Gossip Girl, siendo este el que mas causó conflicto por el enorme ‘fandom' que tiene.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

Pero, para nivelar un poco las cosas, la plataforma a decidido agregar algunas nuevas cosas como Selena: La serie, La Madre del Blues, Mank, entre otras grandes producciones.

Fuentes: Instyle