Luz Elena González no se queda callada y decide hablar de su relación con Lupita Jones

Ciudad de México.- La actriz Luz Elena González, mediante una entrevista para el programa Aquí Contigo, habló de su relación con Lupita Jones y de cómo fue su experiencia tras participar en el concurso Nuestra Belleza México en 1994, cuando era de Televisa.

Yo gané el tercer lugar en el nacional, me vine a vivir a la Ciudad de México y me dio hospedaje un par de meses en un departamento donde recibían a las chicas que habían ganado los primeros lugares de Nuestra belleza México y que tenían la beca para estudiar en el CEA”, dijo.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

En su relato menciona que ella ganó el tercer lugar, por lo que se vino a vivir una meses a Ciudad de México, donde ella le dio hospedaje en un departamento, y las reglas eran bastantes estrictas, pues le negaban la comida.

Cuando llegué ahí las reglas fueron muy claras, el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, solo me podían hablar por teléfono mis papás en la noche o muy temprano en la mañana. No podía tocar nada del refrigerador porque no era mío tenía yo que comprar”, agregó.

Lee también: Golpe a Televisa: Tras dejar TV Azteca, Bisogno veta a exconductora de 'VLA' por traicionarlo

Tras todas esas restricciones ella menciona que tuvo una fuerte depresión, debido a que no podía recibir a nadie, al relatar que fue un gran calvario, por lo que se fue a vivir con su novio, algo que a ella no le gustó.

Con una semana de estar ahí me empezó a dar mucha tristeza y mucha depresión, entonces no iba en realidad, iba y recogía un poco de ropa, prefería no estar ahí, no podía visitarme nadie”, mencionó.