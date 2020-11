Tras deformar su cara y llegar a 'VLA', Televisa quita veto a actriz y revela fuerte secreto en 'Hoy'

Ciudad de México.- Merle Uribe, cantante y actriz mexicana famosa en los años 70 y 80 por su hermosa voz e importantes actuaciones en el cine de ficheras, llegó al programa Hoy para hacer una impactante confesión sobre el fallecido astro argentino, Diego Armando Maradona.

Por motivos desconocidos o al menos no públicos, Merle fue vetada de Televisa, por el ejecutivo Víctor Hugo O’Farril, televisora que le impuso el castigo por años. Ahora, tras ser perdonada por la empresa, reapareció en este matutino para hablar del amorío que sostuvo con el futbolista durante el Mundial del 86.

Lo conocí en 1986 cuando jugaron el mundial. Una bellísima persona, un caballero. No tomaba, ese día tomó una cuba. Es el mejor amante que yo he tenido y no he tenido uno, sino varios", dijo Merle.