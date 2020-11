Ariana Grande está emocionada por el especial navideño de Mariah Carey y comparte foto inédita

Estados Unidos.- Cada vez falta menos para el especial navideño que Mariah Carey comenzó a preparar para sus fanáticos desde mediados del mes de octubre que llevará el nombre de Mariah Carey’s Magical Christmas Special.

E inclusive, la interprete de All I Want for Christmas Is You, ya a dado algunos detalles respecto al espectáculo y recientemente compartió un emocionante avance de lo que tiene preparado.

Podría interesarte: Tras matrimonios fallidos, 5 hijos y hacerse la vasectomía, 'El Potrillo' luce así de ¿acabado?

Pero Carey no es la única entusiasmada, pues una de sus artistas invitadas, la cantante Ariana Grande compartió una foto inédita del que será su vestuario durante el especial.

El show será lanzado el próximo 4 de diciembre y además de Ariana, los cantantes Jennifer Hudson, Snoop Dogg y Billy Eichner también estarán presentes. Además Mariah prometió algunas sorpresas que tiene a muchos impacientes.

Fuentes:Twitter @ArianaGrande