Carmen Salinas suplica a Tefie Valenzuela que perdoné a Eleazar Gómez: "Reflexiona por su amor"

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz de Televisa, Carmen Salinas, se mostró muy conmovida con la situación que está viviendo Eleazar Gómez y su familia, luego de que el actor haya sido detenido y permanezca preso tras ser señalado de violencia intrafamiliar por su exnovia, Tefi Valenzuela.

La primera actriz contó durante una entrevista que un suceso en la vida del artista podría ser el detonante de su comportamiento agresivo.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar… yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años, y ella sola me dijo ‘mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta’, a mí me impactó mucho eso", relató Salinas.