¿Con conductor de 'Hoy'? Marjorie de Sousa se sincera y revela si tiene nuevo novio

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante, Marjorie de Sousa, en una reciente exclusiva para el programa Hoy ha revelado si se encuentra en una nueva relación amorosa y habló de su dueto con el hombre de su vida, a lo que el cómico conductor de Televisa, Paul Stanley, aseguró que se trataba de él.

De Sousa se encuentra promocionando su nuevo sencillo navideño de nombre Burrito Sabanero; sin embargo, sorprendió al revelar que el tema lo canta a dúo ni más ni menos que con su hijo Matías.

La venezolana contó que no tenía en sus planes grabar con el también hijo de Julián Gil, pero debido a la petición que le hizo el

niño, fue que accedió a grabar con él este tema.

De la misma manera, De Sousa subrayó que, si su hijo quiere ser artista, ella lo apoyará en todo.

Por otra parte, la actriz se sinceró al hablar de temas del amor y, aunque dejó en duda si en este momento tiene una pareja, no dudó en lanzar comentarios en contra de las parejas que comparten detalles de su romance, tal como lo hace en este momento su ex, Julián Gil.

Uno se vuelve como un poco egoísta, no sé si esa es la palabra, pero el hecho de que no diga públicamente que tengo a alguien, no significa que no lo tenga. Yo creo que las cosas bonitas de la vida no tienes que demostrárselas al mundo entero, tienes que

vivirlas tú intensamente”, expresó.