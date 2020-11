¿Con Geraldine Bazán? Gabriel Soto impacta al revelar cómo pasará su Navidad

Ciudad de México.- El famoso y guapo galán de Televisa, Gabriel Soto, sigue disfrutando de su romance con Irina Baeva, quien de acuerdo al mexicano tiene algunas similitudes con él, y este motivo lo hizo enamorarse más de la rusa, además de que pasará Navidad junto a sus dos hijas ¿y Geraldine Bazán?.

Pese a las críticas que ha recibido porque la actriz se fue varias semanas a Nueva York, Soto asegura que justo este tipo de actos es lo que admira de su pareja, pues Irina fue a perfeccionar algunas de sus habilidades y no desperdició el tiempo durante su salida de México.

Siempre me ocupo por esforzarme, por aprender, por no quedarme en mi zona de confort, desde hace ya más de 10 años que trabajo con un coach personal… en Nueva York (ella) tomó clases de inglés, tomó clases de actuación, de baile y coincidió que conoció a Sarah Jessica Parker… ahora ya le decimos nuestra amiga Sarah".

Por otra parte, el actor manifestó en entrevista para el programa Hoy que, pese a los señalamientos en su contra por no estar junto a la madre de sus hijas, él asegura ser un padre responsable y estar siempre al pendiente de las niñas, como ahora que vienen las fiestas decembrinas.

La pasaremos aquí en familia, esta Navidad me toca estar con mis hijas también… mis hijas son mi todo, las veo cada que puedo en el sentido de la convivencia y que el trabajo me lo permite, este fin de semana estuve con ellas, el siguiente fin de semana me quedo 10 días con ellas”, finalizó.