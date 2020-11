Conductora del programa 'Hoy' sale en defensa de Lupita Jones tras conflicto con exparticipantes

Ciudad de México.- La conductora Marisol González, sorprendió con sus declaraciones, pues contrario a otras modelos que han participado en algún certamen de belleza junto a Lupita Jones, ella aseguró que su convivencia con la exreina de belleza fue de lo mejor.

Yo siempre voy a hablar de mi experiencia personal con Lupita y siempre Lupita conmigo fue maravillosa, yo no tengo nada negativo qué decir sobre ella, por más que muchas están sacando experiencias, en mi caso no fue así, de hecho, siempre que ha pasado algo con Lupita siempre la he defendido”, manifestó.