José Eduardo desmiente a Eugenio Derbez al afirmar que Victoria Ruffo buscaba una convivencia con él

Ciudad de México.- El actor José Eduardo Derbez, salió en defensa de su madre, Victoria Ruffo, luego de que su padre, Eugenio Derbez, ha manifestado en distintas ocasiones que debido a las acciones de la actriz no pudo tener contacto con él cuando era niño.

El ahora influencer se sinceró en entrevista para el programa Hoy y aseguró que, contrario a las parejas de la actualidad que se dicen de todo ante las cámaras de televisión, la actitud de Victoria con Eugenio fue muy diferente.

Podría interesarte: Tras matrimonios fallidos, 5 hijos y hacerse la vasectomía, 'El Potrillo' luce así de ¿acabado?

Esta versión sería muy distinta a la que ha contado Eugenio desde hace algún tiempo, quien una vez relató que debido a que pasaron muchos años alejado de su hijo decidió disfrazarse para intentar colarse a la casa de Victoria Ruffo y ver a su hijo.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 'desfigurar' su rostro y 2 años en la cárcel, exactriz de Televisa se une a 'VLA'

Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar", dijo Derbez.