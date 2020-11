Kendall Jenner se abre a sus fanáticos y da fuertes revelaciones sobre sus problemas mentales

Estados Unidos.- Kendal Jenner es una de las modelos más reconocidas de la industria, pues además de tener contratos con marcas demasiado importantes es integrante de una de las familias más influyentes, las Kardashian/Jenner.

Sin embargo, recientemente hizo fuertes declaraciones, pues la modelo confesó que también tiene días malos en los que lucha con sus problemas mentales.

Esto se debe a que la también influencer confesó que al igual como muchas personas, suele ponerse un poco nostálgica en estas fechas, es por eso mismo que mandó un mensaje de ánimo a sus seguidores.

En este último año me resultó difícil mantener el ánimo en alto a veces y he luchado un poco con mi mente, ¡Lo que me ayuda a superarlo es la gratitud! ¡Agradece hoy lo que tienes! Enviando amor".

Esta no es la primera vez que se sincera sobre sus problemas, pues a mediados de este año confesó que sufre de ataques de pánico desde muy pequeña y que el confinamiento solo empeoró eso.

Era muy, muy joven y recuerdo que no podía, sentir que no podía respirar y desahogarme con mi madre y decirle, 'Mamá, siento que no puedo respirar. Algo debe estar mal... Y ella, por supuesto, me llevó a un grupo de médicos solo para asegurarse de que estaba bien físicamente, y lo estaba. Nadie me dijo que tenía ansiedad".