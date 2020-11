¿Lo hace enfurecer? Giselle, novia de Lupillo Rivera, filtra estas fotos y él reacciona

Estados Unidos.- La joven y muy guapa empresaria, Giselle Soto sorprendió y hasta enloqueció las redes sociales luego de mostrarse de una impactante manera que provocó emociones en propios y extraños.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde la novia de Lupillo Rivera filtró sus encantadoras fotografías con las que además de deleitar las pupilas de Internautas, hizo reaccionar al mismo cantante.

Te puede interesar: 'Sale el Sol': Tras luchar por su vida, conductora recibe inesperada noticia al aire y rompe en llanto

Respetuosamente", agregó en el post.

Mientras que al demostrar que no ocupa de filtros y tanto maquillaje, sus seguidores y algunos otros usuarios de Internet aparecieron de forma inmediata en los comentarios donde dejan claro que los dejó fascinados.

Lee también: Tras matrimonios fallidos, 5 hijos y hacerse la vasectomía, 'El Potrillo' luce así de ¿acabado?

Pero fue su misma pareja sentimental quien no se hizo esperar para mostrarse al respecto en que Giselle se mostró, por lo que inmediatamente lanzó un, "belleza, love you more".

Fuente: Instagram @gorgizz