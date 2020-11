Lucero muestra el regalo más preciado que le han dado y guarda por casi 40 años

Ciudad de México.- La cantante Lucero, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, compartió cuál es uno de sus regalos más preciados, al mostrarlo ante la cámara, asegurando que es de la primera vez que fue a Brasil.

mi mamá me dijo que me estaban buscando de Brasil para unas entrevistas allá, yo estaba sorprendida y decía que por qué me conocían y resultó que de ‘Chispita’. Yo iba muy nerviosa en el avión para allá, sentí que nadie me conocía", dijo.